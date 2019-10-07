с чего всё началось

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

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