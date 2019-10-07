Происшествия
RT на русскомВ Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.RT на русскомвчера в 15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
Происшествия
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Шоу-бизнес
Дочь Бородиной экстренно прооперировали
В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала журналистам, что продала свое обручальное кольцо, которое ей подарил бывший король Малайзии Мухаммад V. Она объяснила, что ей пришлось его продать, чтобы рассчитаться за лечение в швейцарской клинике, где она лежала на сохранении беременности.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Политика
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 15 копеек — до 64,76 рубля. Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 71,08 рубля.
Экономика
«Меня разорили чекисты»: Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla
Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.