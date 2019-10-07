Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
RT на русскомвчера в 15:20

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил об утечке данных 5 тыс карт клиентов

vtomske.ruвчера в 23:59

Главные новости к утру 8 октября

Коммерсантъ00:00

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов

Ведомостивчера в 14:53

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Интерфаксвчера в 15:24

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

ТАССвчера в 15:23

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

РИА Новостивчера в 16:15

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

РБКвчера в 14:53
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РБК вчера в 21:51
Политика

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Газета.Ru 03:46
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РБК вчера в 18:01
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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Происшествия

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Политика

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Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
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Происшествия

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Политика

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Газета.Ru вчера в 18:08
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REGNUM вчера в 14:45
Происшествия

В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами

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Вести.Ru 03:49
Происшествия

Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом

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Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Дочь Бородиной экстренно прооперировали

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Шоу-бизнес

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Транспорт

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Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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РЕН ТВ вчера в 18:40
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Российская газета 02:33
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 15 копеек — до 64,76 рубля. Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 71,08 рубля.
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«Меня разорили чекисты»: Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla

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Происшествия

Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск

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Происшествия

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Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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