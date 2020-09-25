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ТАСС
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.В источнике
С чего всё началось
Крупнейшая в России сеть магазинов часов брендовых марок и ювелирных украшений AllTime подала в суд на Сбербанк за плагиат логотипа, сообщает
 МБХ Медиа со ссылкой на пресс-службу компании.
Daily Moscowвчера в 12:05
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

Национальная служба новостейвчера в 16:47
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

ТАССвчера в 15:58
ПРАЙМ

«Сбер» заявил, что все его бренды зарегистрированы в соответствии с законодательством

ПРАЙМвчера в 14:24
Царьград

В Сбере после претензии на миллиард из-за логотипа признались, что были готовы к такому

Царьградвчера в 15:51
Фонтанка.Ру

«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил

Фонтанка.Рувчера в 15:46
URA.Ru

«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

URA.Ruвчера в 15:42
ФедералПресс

Сбербанк обвинили в плагиате обновленного логотипа

ФедералПрессвчера в 11:41

Эксперт рассказал, что нельзя говорить, поднимая трубку с неизвестного номера

Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
ПРАЙМ19:06

Летчики РФ выразили соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-26

Начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров от лица летчиков выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 в Харьковской области на Украине.
Известия18:57
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На Урале сняли на видео гигантские красные молнии

Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — сообщил Янковский.
News.ru23 сентября в 05:36

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:16
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47