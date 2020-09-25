Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

«Сбер» обвинили в плагиате после презентации нового логотипа

Москва 2420:34
ФедералПресс

Сбербанк обвинили в плагиате обновленного логотипа

ФедералПрессвчера в 11:41
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

ТАССвчера в 15:58
URA.Ru

«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

URA.Ruвчера в 15:42
Царьград

В Сбере после претензии на миллиард из-за логотипа признались, что были готовы к такому

Царьградвчера в 15:51
Фонтанка.Ру

«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил

Фонтанка.Рувчера в 15:46
Национальная служба новостей

В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

Национальная служба новостейвчера в 16:47

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11
5

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00

Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
ИА Красная Весна20:10
29

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPbвчера в 13:56
35

Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
3

Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
РИА Новостивчера в 08:30
66