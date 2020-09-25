В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда
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Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.В источнике
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В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга
Национальная служба новостейвчера в 16:47