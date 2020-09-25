Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

«Сбер» обвинили в плагиате после презентации нового логотипа

Москва 2420:34
Царьград

В Сбере после претензии на миллиард из-за логотипа признались, что были готовы к такому

Царьградвчера в 15:51
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

ТАССвчера в 15:58
URA.Ru

«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

URA.Ruвчера в 15:42
Национальная служба новостей

В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

Национальная служба новостейвчера в 16:47
Фонтанка.Ру

«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил

Фонтанка.Рувчера в 15:46
ФедералПресс

Сбербанк обвинили в плагиате обновленного логотипа

ФедералПрессвчера в 11:41

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
349

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
1,7K

Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, проверка выявила нарушения в Доме культуры имени Зуева.
Москва 24вчера в 14:55
37

Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
207