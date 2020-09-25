Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.

С чего всё началось Крупнейшая в России сеть магазинов часов брендовых марок и ювелирных украшений AllTime подала в суд на Сбербанк за плагиат логотипа, сообщает МБХ Медиа со ссылкой на пресс-службу компании. Daily Moscow вчера в 12:05