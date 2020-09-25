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ТАСС
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

Экосистема "Сбер" была готова к спекуляциям вокруг своего ребрендинга, провела необходимые процедуры проверки и зарегистрировала бренды в соответствии с российским и международным правом.В источнике
С чего всё началось
Крупнейшая в России сеть магазинов часов брендовых марок и ювелирных украшений AllTime подала в суд на Сбербанк за плагиат логотипа, сообщает
 МБХ Медиа со ссылкой на пресс-службу компании.
Daily Moscowвчера в 12:05
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

Национальная служба новостейвчера в 16:47
ТАСС

В «Сбере» заявили, что были готовы к спекуляциям вокруг бренда

ТАССвчера в 15:58
ФедералПресс

Сбербанк обвинили в плагиате обновленного логотипа

ФедералПрессвчера в 11:41
Царьград

В Сбере после претензии на миллиард из-за логотипа признались, что были готовы к такому

Царьградвчера в 15:51
Фонтанка.Ру

«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил

Фонтанка.Рувчера в 15:46
ПРАЙМ

«Сбер» заявил, что все его бренды зарегистрированы в соответствии с законодательством

ПРАЙМвчера в 14:24
URA.Ru

«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

URA.Ruвчера в 15:42

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
ТАСС17:12
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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 14:24
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Владимир Васильев попросил отпустить его под домашний арест

Представители Васильева подали в суд апелляцию, в которой требуют освободить Владимира из-под стражи и назначить ему меру пресечения либо в виде домашнего ареста, либо запретом определённых действий.
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:42

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации

Количество жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 млн человек, прежде чем население планеты можно будет защитить с помощью вакцинации, заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.
РБКвчера в 14:08