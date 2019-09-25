Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.
РИА Новости06:18

Подробнее о событии

В Счетной палате обеспокоились ростом цен на еду

Lenta.ru09:27

Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России

Комсомольская правда08:18

Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты в России

ПРАЙМ06:10

Счетная палата удивилась росту цен на продукты в России

URA.Ru07:10

Счётная палата обеспокоена ростом цен на продукты

News.ru06:51

В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Газета.Ru06:38

В Счетной палате заявили о росте цен на продукты, несмотря на хороший урожай

Znak.com07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Политика

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Футбол

«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России

Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.
РИА Новости 06:14
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Политика

Новые налоговые льготы появились у россиян

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов.
Lenta.ru 06:12
Футбол

Патрис Эвра: «Люди смеются над „МЮ“, потому что мы причинили им много боли в прошлом»

Навсегда красный, — написал Эвра в Instagram. Напомним, что француз выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год.
Матч ТВ 09:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Наука

Boston Dynamics научили робота акробатике

Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль вчера в 13:39
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество

Греф назвал качества «человека будущего»

Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика

Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
Российская газета 09:16
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Ferra 08:51
Политика

Путин заявил о сбоях в регионах перед отопительным сезоном

При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:06
Футбол

Гвардиола заступился за обвиненного в расизме Бернарду Силву

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в защиту, обвиненного в расизме по отношению к французскому защитнику команды Бенджамину Менди, португальского полузащитника клуба Бернарду Силвы.
REGNUM 06:52
Футбол

Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец

Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв.
Чемпионат 07:16
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное