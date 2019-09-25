Экономика
Газета.RuВ Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА "Новости".
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.РИА Новости06:18
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Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России
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