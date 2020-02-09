Экономика

ИзвестияИзвестияВ Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику. Об этом рассказали в Счетной палате ТАСС в воскресенье, 9 февраля. Отмечается, что в настоящий момент делать конкретные оценки влияния затруднительно, поскольку вирус еще распространяется.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:29

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ru04:46

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

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Lenta.ru05:02

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ru03:24

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ru03:13

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07
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