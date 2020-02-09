Экономика
ИзвестияВ Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику. Об этом рассказали в Счетной палате ТАСС в воскресенье, 9 февраля. Отмечается, что в настоящий момент делать конкретные оценки влияния затруднительно, поскольку вирус еще распространяется.
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Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАСС02:07
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