Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ru05:02

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

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Life.ru03:24

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ru03:13

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07
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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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Главный тренер сербского клуба «Партизан» Саво Милошевич рассказал про дружбу с тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным, отметив, что у наставника донской команды всегда был «менталитет победителя».
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Стал известен главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip

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В социальных сетях появились сообщения о скачке радиации на юго-востоке Москвы.
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На выборах в парламент Азербайджана лидирует правящая партия страны

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Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
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В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

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