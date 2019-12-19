Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Счетной палате отметили неосуществимость нацпроектов в России

Замглавы палаты заявила, что эта экономика не для людей, а для показателей, передает "Лента.ру". По словам Галины Изотовой, совокупность мер не приводит к достижению целей нацпроектов. Изотова отметила низкий уровень взаимодействия между органами исполнительной власти на разных уровнях.
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В Счетной палате отметили неосуществимость нацпроектов в России

Деловое.ТВ11:01

В Счетной палате рассказали, какую экономику строят в России

Росбалт10:39

Счетная палата: большинство проблем нацпроектов так и не решены

Накануне.Ru09:34

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Lenta.ru10:09

Счетная палата России: Большинство проблем национальных проектов пока не решены

Глас Народа08:12
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Происшествия

В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Известия 11:14
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Энергетика

Проблема «Северного потока-2» становится политической

На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Вести.Финанс 08:23
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости 11:07
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Армия и оружие

ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
РИА Новости 10:27
Политика

Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
REGNUM 09:04
Политика

Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
RT на русском 10:52
Технологии

Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
РБК 07:42
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Аргументы и Факты 10:24
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Политика

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
ТАСС 05:17
Происшествия

Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года

"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
РИА Новости 10:02
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

РИА Новости 09:22
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 10:33
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Известия 08:41
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Lenta.ru 04:07
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Галина Сергеевна Изотова
Депутат
Российский экономист, депутат Государственной думы РФ в 2007-2011 годах, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
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