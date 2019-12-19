Общество
Деловое.ТВВ Счетной палате отметили неосуществимость нацпроектов в России
Замглавы палаты заявила, что эта экономика не для людей, а для показателей, передает "Лента.ру". По словам Галины Изотовой, совокупность мер не приводит к достижению целей нацпроектов. Изотова отметила низкий уровень взаимодействия между органами исполнительной власти на разных уровнях.
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Происшествия
В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке
Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Энергетика
Проблема «Северного потока-2» становится политической
На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Армия и оружие
ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Политика
Евросоюз продлил секторальные санкции против России
Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Технологии
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
Происшествия
Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года
"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Политика
Началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.