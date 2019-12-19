Замглавы палаты заявила, что эта экономика не для людей, а для показателей, передает "Лента.ру". По словам Галины Изотовой, совокупность мер не приводит к достижению целей нацпроектов. Изотова отметила низкий уровень взаимодействия между органами исполнительной власти на разных уровнях.

В Счетной палате отметили неосуществимость нацпроектов в России

Происшествия В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.

Происшествия В ДТП на Алтае погибли пять человек По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.

Энергетика Проблема «Северного потока-2» становится политической На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

Политика Евросоюз продлил секторальные санкции против России Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.

Технологии Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.

Общество Горбачев сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Общество СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».

Общество Путин объявил о росте зарплат россиян По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика Путин назвал автора украинской идентичности Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.

Общество Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.