Экономика

РБКРБКВ Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
РИА Новости01:29

Подробнее о событии

Счётная палата просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

News.ru09:40

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

РБК08:38

Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Телеканал 360°02:22

В чём смысл продажи государственного Сбербанка государству

Life.ru04:00

Счетная палата проверит сделку по покупке акций Сбербанка правительством

Красная весна03:28

Продажу Сбербанка проверят

Lenta.ru05:57

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

ПРАЙМ01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Хоккей

Тренера Кучерова отстранили за жестокое обращение с детьми

Детский тренер Геннадий Курдин был отстранен от работы в школе ХК «Авангард», утверждает Spоrt24.
ProstoProSport 06:13
Общество

Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува

Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
REGNUM 05:49
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

Российская газета вчера в 07:29
Происшествия

Россиянка нашла три миллиона рублей в туалете самолета

iReactor 08:59
Наука

С помощью CRISPR мышей спасли от заболеваний печени

Недавно специалисты из Пенсильванского университета изучали метаболические нарушение цикла мочевины – редкое наследственное заболевание.
Rusargument 09:48
Авто

Chevrolet Niva появилась в дилерских центрах LADA

АвтоВАЗ запустил продажи Chevrolet Niva в дилерских центрах LADA. В официальных автосалонах LADA стартовали продажи Chevrolet Niva.
32CARS.ru 01:54
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Политика

КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР

Мнение судьи не является составной частью решения Конституционного суда, сообщили РБК в пресс-службе КС России.
РБК 09:32
Культура

Дочь Роберта Юлдашева пыталась попасть на шоу Первого канала

Башинформ вчера в 23:36
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Экономика

Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%

Рост промышленного производства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре.
REGNUM 08:22
Здоровье

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вести ФМ 15 февраля в 04:19
Армия и оружие

МИД ответил США на обеспокоенность из-за спутника «Космос-2542»

Передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, заявили в МИД России.
Взгляд.ру 09:31
Футбол

Касильяс поборется за пост президента Федерации футбола Испании

Вратарь «Порту» Икер Касильяс будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании, которые состоятся в 2020 году.
РБК 09:47
Футбол

«Зенит» и «Сочи» объявили о переходе Кокорина

РБК 09:51
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру 07:21
Экономика

Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей

Акции ТГК-2 выросли на 69,8% до 0,007725 рубля по состоянию на 17:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 09:49
Армия и оружие

Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят

Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
REGNUM 08:44
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Российская газета 08:15
Происшествия

Появилось видео нападения в московском храме

ТВ Центр 07:11
Наука

Ржавчина помогла ученым вылечить рак

Российские ученые нашли необычный способ высвобождения медикаментов внутри раковых клеток с помощью ржавчины в рамках создания таргетной терапии.
Sibnet Новости 15 февраля в 10:13
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Культура

Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»

Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Paparazzi.ru вчера в 01:22
Политика

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Газета.Ru 14 февраля в 21:01
Кино

Все игры Bioware — от худшей до лучшей. Топ к 25-летию студии

Игромания.ру 09:00
Здоровье

В РАН подтвердили данные Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Академик РАН Вадим Покровский подтвердил данные российского журналиста Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, пишет НСН.
Вечерняя Москва 09:25
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru вчера в 20:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное