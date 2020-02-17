Экономика

РБКРБКВ Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.
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Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.
РИА Новости01:29

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Счетная палата проанализирует продажу акций «Сбербанка» правительству

Эхо Москвы12:30

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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Телеканал 360°02:22

Счётная палата просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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Голосование по правкам в Конституцию хотят превратить в праздник

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Армия и оружие

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В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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Опубликованы стартовые номера биатлонисток на индивидуальную гонку ЧМ

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Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

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В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
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