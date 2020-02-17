Экономика
РБКВ Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.РИА Новости01:29
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