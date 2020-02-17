с чего всё началось

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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Происшествия Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

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Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.