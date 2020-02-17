Экономика

РБКРБКВ Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.
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с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.
РИА Новости01:29

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«Кубышку ФНБ» распечатают для борьбы с бедностью

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Счётная палата просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

News.ru09:40

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Телеканал 360°02:22

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

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Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
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Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай

Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
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