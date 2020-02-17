Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

с чего всё началось

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

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