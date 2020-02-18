Экономика

РБКРБКВ Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аудитора ведомства Алексея Саватюгина.
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с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
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