Экономика
Телеканал 360°Счетная палата предложила дать регионам доступ к налоговой тайне
«Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
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Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну.
— Андрей Батуркин, российский певецРоссийская газета 01:39
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Счетная палата предлагает дать региональным властям доступ к налоговой тайне
Парламентская газета01:18
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