Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Счетной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики
Аудитор Счетной палаты Данил Шилков считает, что государству необходимо оказать помощь всем отраслям российской экономики в условиях пандемии, об этом сообщает ТАСС.
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Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков. "Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей", - сказал Шилков ТАСС.ТАСС01:55
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