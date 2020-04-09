Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков. "Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей", - сказал Шилков ТАСС.

с чего всё началось

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков считает, что государству необходимо оказать помощь всем отраслям российской экономики в условиях пандемии, об этом сообщает ТАСС.

В Счетной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

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