Экономика
ТАССВ Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты
Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию транспортной части проектов КПМИ, в 2019 году запланирован на уровне 378,2 млрд рублей. По итогам января - сентября исполнение составило всего 149,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты.
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