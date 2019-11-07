Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах
ТАСС06 ноября в 16:52
Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года
ПРАЙМ06 ноября в 16:15
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Политика
Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года.
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
Транспорт
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым
В сети появились первые фотографии интерьера вагонов поезда «Таврия», который будет курсировать между Крымом и другими российскими регионами.
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
Общество
Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем
Глава ФАС напомнил об установлении принципа «инфляция минус», с помощью которого подавляющее число тарифов будет лишь снижаться.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Наука
Роботы перестанут пугать людей своими действиями
Роботы могут двигаться достаточно быстро и буквально вырывать предметы из рук человека.
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Один человек погиб в результате взрыва в бишкекском кафе "Антошка", сообщает 8 ноября издание АКИРrеss со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об "убогом" русском языке.
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Общество
Жители Липецка выступили против реновации частного сектора
В Липецке собственники земельных участков в центре города выступили против строительства многоэтажек на месте частных домовладений.
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
Общество
В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о доходах из-за рубежа
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов уже заявлял о намерении сенаторов направить в Госдуму законопроект, который обяжет зарубежные СМИ, признанные иноагентами, создавать в России юридические лица.
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Общество
«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе
Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.