Экономика
ТАССВ Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты
Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию транспортной части проектов КПМИ, в 2019 году запланирован на уровне 378,2 млрд рублей. По итогам января - сентября исполнение составило всего 149,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты.
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В Минкомсвязи объяснили низкое исполнение расходов на нацпроект «Цифровая экономика»
Будущее России. Национальные проекты16:00
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Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
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По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
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Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
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Коммерсантъ вчера в 17:02
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На одном из светских мероприятий - благотворительном фестивале LACMA Art + Film, который проходил в Лос-Анджелесе, звезда фильма «Матрица» появился в сопровождении 46-летней художницы Александры Грант.
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Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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РИА Новости 14:50
Спорт
Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории
В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
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Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»
Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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