Экономика

ТАССТАССВ Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты

Общий объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию транспортной части проектов КПМИ, в 2019 году запланирован на уровне 378,2 млрд рублей. По итогам января - сентября исполнение составило всего 149,2 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты.
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По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
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В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
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Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
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Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории

В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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