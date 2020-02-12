С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей по итогам 2019-го, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Одним из препятствий для ускорения вывода из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве.

с чего всё началось

"Вывод из тени" налогоплательщиков увеличил дополнительные поступления по НДФЛ с "обеленной" зарплаты на 21,2 млрд рублей. Кроме того, с 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет.

В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

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