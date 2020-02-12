Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

"Вывод из тени" налогоплательщиков увеличил дополнительные поступления по НДФЛ с "обеленной" зарплаты на 21,2 млрд рублей. Кроме того, с 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет.
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Российская газета16:01

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъ17:48

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новости16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°16:30

В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Факты17:53

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВ16:09

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известия16:07
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