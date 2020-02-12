Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики в предыдущие годы.
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Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей по итогам 2019-го, что составляет 17,4% от поступлений в госказну. Одним из препятствий для ускорения вывода из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве.
Известиявчера в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Фактывчера в 17:53

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВвчера в 16:09

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новостивчера в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 16:30

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Российская газетавчера в 16:01

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъвчера в 17:48

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известиявчера в 16:07
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