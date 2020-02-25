Общество

ИзвестияИзвестияВ Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов

Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.
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В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов

Известия03:52

Счетная палата заявила о непрозрачности расходов на оплату государственных адвокатов

Газета.Ru03:39

Счетная палата РФ усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению

Интерфакс - Россия01:15

Счетная палата: работа государственных адвокатов не всегда отвечает требованиям

Коммерсантъ02:38

Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

РБК01:22

Московские адвокаты пожаловались на слабое финансирование дел по государственному назначению

Говорит Москва04:27

Счетная палата указала на непрозрачность расходов на оплату государственных адвокатов

ТАСС01:05
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Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru вчера в 10:54
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Samsung представила нового монстра автономности

iXBT.com 04:56
Экономика

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани.
Говорит Москва 22 февраля в 10:18
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
РИА Новости 04:01
Политика

Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе

Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
ТАСС 05:26
Здоровье

Что даст Бийску укрупнение городских больниц

Многие крупные медучреждения города были изначально ведомственными, а в дальнейшем перешедшие в современную структуру городского здравоохранения, - напомнил министр.
Бийский рабочий 03:00
Кино

Директор музея в Освенциме выступил против сериала «Охотники»

Кто бы мог подумать, что сериал про группу американцев, сражающихся с нацистами в 80-е годы, будут обвинять в недостоверности.
Телепрограмма 04:30
Общество

ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

Ведомости 04:57
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
РИА Новости 05:02
Политика

Путин выразил соболезнования родным и близким Язова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Известия 05:29
Политика

Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Красная весна 05:35
Общество

1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая

Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 22:49
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Lenta.ru 04:08
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оголила шикарную грудь на премии «Новое Радио AWARDS»

Яна Рудковская оголила шикарную грудь на премии "Новое Радио AWARDS" Знаковое мероприятие популярного радио прошло в Москве в зале ВТБ "Арена".
Экспресс газета 05:18
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма 23 февраля в 07:35
Авто

Названа средняя цена кроссовера с пробегом в РФ в 2019 году

Tvoe-avto.com 05:28
Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Украина.ру вчера в 23:00
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

ТАСС 02:02
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Здоровье

Минздрав Белоруссии усилил санитарный контроль для прибывающих из ЕС

В аэропорту города Минска с 25 февраля службы минздрава усилили санитарно-эпидемиологическое контролирование в отношении лиц, прибывающих из стран Европы, в основном из Италии.
Centralasia.news 04:09
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Авто

Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line

«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
UsedCars.ru вчера в 07:00
Происшествия

В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Экономика

«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
ADVIS.ru 02:17
Армия и оружие

В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения

Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Ридус 04:45
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