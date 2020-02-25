Общество
ИзвестияВ Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов
Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Гаджеты
Samsung представила нового монстра автономности
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Ухани.
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
Политика
Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе
Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
Здоровье
Что даст Бийску укрупнение городских больниц
Многие крупные медучреждения города были изначально ведомственными, а в дальнейшем перешедшие в современную структуру городского здравоохранения, - напомнил министр.
Кино
Директор музея в Освенциме выступил против сериала «Охотники»
Кто бы мог подумать, что сериал про группу американцев, сражающихся с нацистами в 80-е годы, будут обвинять в недостоверности.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оголила шикарную грудь на премии «Новое Радио AWARDS»
Яна Рудковская оголила шикарную грудь на премии "Новое Радио AWARDS" Знаковое мероприятие популярного радио прошло в Москве в зале ВТБ "Арена".
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Авто
Названа средняя цена кроссовера с пробегом в РФ в 2019 году
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Здоровье
Минздрав Белоруссии усилил санитарный контроль для прибывающих из ЕС
В аэропорту города Минска с 25 февраля службы минздрава усилили санитарно-эпидемиологическое контролирование в отношении лиц, прибывающих из стран Европы, в основном из Италии.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Авто
Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
Происшествия
В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения
Напомним, ранее межсоборное присутствие Русской православной церкви опубликовало для публичного обсуждения проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.