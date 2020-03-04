Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.
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Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

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