Экономика
Комсомольская правдаВ Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.
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Общество
Минздрав Германии: коронавирус достиг масштабов пандемии
Ситуация с распространением коронавируса нового типа достигла масштабов пандемии, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Нокаутирующее начало и сумасшедшие страсти — столичное противостояние «Спартак» — ЦСКА украсило четвертьфинальную стадию Кубка России по футболу.
Общество
Кадыров и Емельяненко извинились перед Тиной Канделаки
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева подала на развод после измены супруга
Жена телеведущего рассказала "Стархиту", что могла бы разойтись мирно, если бы не одно "но". Константин Ивлев хочет отобрать дочь Машу.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Баскетбол
УНИКС сыграет с «Партизаном» в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС проиграл "Монако" со счетом 60:85 в гостевом матче шестого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.
Общество
Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом
Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Политика
Украина захотела экспортировать электроэнергию в Россию и Белоруссию
Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ, заявил глава минэнерго и окружающей среды Алексей Оржель.
Здоровье
В преддверии 8 Марта тулячки смогут пройти 10 бесплатных обследований
Все желающие смогут бесплатно сдать анализы и пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочной железы, флюорографию легких, дерматоскопию, аутофлуоресцентную стоматоскопию и другие обследования.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Армия и оружие
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Игры
Новую студию Google возглавит бывшая глава Santa Monica Studio
Общество