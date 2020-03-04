Экономика
Комсомольская правдаВ Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБКвчера в 16:00
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Политика
Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».
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Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Политика
Блумберг вышел из президентской гонки в США
Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской гонки.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
В Китае за истекшие сутки 31 человек скончался вследствие заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 139 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
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Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Здоровье
В Белоруссии подтвердились шесть случаев заражения коронавирусом
Шесть случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердились в Белоруссии, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Авто
Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе
Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Политика
Баир Жамбалов заявил об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Депутаты Народного Хурала Бурятии сегодня перед началом сессии планировали рассмотреть вопрос о принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова, сообщают местные СМИ.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Общество
Власти Москвы разработали план действий по борьбе с коронавирусом
План «Б» будет введен при обнаружении первого подтвержденного случая коронавируса в Москве.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Экономика
ЦБ стал активнее закупать золото на фоне коронавируса
Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса.
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.