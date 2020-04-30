Счетная палата видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году из-за массового перепрофилирования больниц для борьбы с коронавирусом, заявила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.

с чего всё началось

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение. Об этом сообщила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, передает ТАСС.

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

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