Общество
РБКВ Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение. Об этом сообщила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, передает ТАСС.
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Счетная палата видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году из-за массового перепрофилирования больниц для борьбы с коронавирусом, заявила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.ТАСС08:55
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Экспресс газета 11:28
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса
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