Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Код доступа

Российская газета16:01

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъ17:48

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новости16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°16:30

В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Факты17:53

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВ16:09

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известия16:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Общество

Глава совета депутатов Читинского района изобразил «усы Гитлера» на фото в соцсетях

Zabnews.ru 21:40
Происшествия

До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

В Японии до 175 возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама.
Российская газета 21:34
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Происшествия

Водитель разбил две иномарки и скрылся по льду во Владивостоке

Газета.Ru 22:38
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».
Мой Брянск 08:25
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru 07:23
Кино

Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века

По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
МИР 24 22:22
Футбол

Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщил, что появление нового титульного спонсора в будущем не исключается.
RuNews24.ru вчера в 11:42
Культура

В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

Ридус 17:15
Общество

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн 03:50
Политика

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
РИА Новости 12:27
Армия и оружие

Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана

Примерно 15% городской территории в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб разминировали сирийские сапёры с момента зачистки в нём террористов.
REGNUM 21:45
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,15-2,37%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,42% - до $54,15 за баррель.
ТАСС 12:45
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия

Суд в Новосибирске арестовал директора Института горного дела СО РАН

ТАСС 07:06
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы и Факты 08:05
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Красная весна 09 февраля в 14:09
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:06
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11:36
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года.
Вести.Ru 15:15
Авто

Санкции пошли на пользу российскому автопрому

Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
Красная весна 15:25
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Политика

Уровень доверия россиян Путину снизился почти в два раза

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на январский опрос «Левада-центра», в ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59%.
EastRussia 19:07
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Происшествия

В Москве задержан маньяк, насиловавший девушек в отеле «Измайлово»

В Москве задержан маньяк, насиловавший девушек в отеле "Измайлово", пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное