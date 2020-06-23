Коронавирус
RT на русскомВ Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. Как отметили в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, в течение суток симптомы прошли.
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Общество
Путин расширил действие льготной ипотеки под 6,5% годовых
Президент России Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
РБК 10:42
Общество
Путин заявил, что в РФ есть все ресурсы для восстановления экономики
В России имеются необходимые ресурсы, позволяющие восстановить экономику страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Вечерняя Москва 10:37
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Политика
Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции
В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
Общество
Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей
Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
REGNUM 11:02
Политика
Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране не было растерянности из-за распространения коронавируса.
РБК 10:09
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство
Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
Bimru.ru 09:27
Футбол
Василий Кикнадзе: «Не могу понять, как получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что не считает, что фигура бывшего главного тренера команды Юрия Семина стоит выше бренда самого клуба.
Матч ТВ 10:30
Армия и оружие
В США завершились первые испытания авиабомбы комплекса «Золотая Орда»
В США успехом завершились испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса «Золотая Орда», передает Forbes.
Пятый канал 21 июня в 12:08
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика
В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России
Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия 06:08
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Кино
Бондарчук возобновил съемки сериала для more.tv
Релиз восьмисерийной психологической драмы в линейке собственных сериалов more originals запланирован на ноябрь 2020 года, сообщила пресс-служба more.tv.
Telesputnik.ru 05:33
Общество
ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию
Центризбирком получил немногим больше 70 жалоб о принуждении с использованием админресурса к голосованию по Конституции, на выборах такие обращения комиссия измеряет "тысячами" по регионам, заявила каналу "Россия 24" председатель ЦИК Элла Памфилова.
Интерфакс 08:27
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Политика
Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
Lenta.ru 10:25
Футбол
Клубы выступают за проведение досрочных выборов президента РПЛ
Источник Metaratings.ru отмечает, что клубы РПЛ могут собраться в любой момент и вынести на повестку вопрос о проведении досрочных выборов президента организации, если лига «не возьмется за дело».
Metaratings 07:16
Армия и оружие
Египет начинает собственную военную игру в Ливии
Разные государства поддерживают разные стороны конфликта, исходя из собственных интересов.
Взгляд.ру вчера в 09:30
Общество
Детским лагерям в Ленобласти разрешили открыться со 2 июля
Детские лагеря Ленобласти будут открыты со 2 июля. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.
Peterburg2.ru 08:58
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании
Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
Газета.Ru 06:04
Космос
Дано удивительное объяснение хвоста галактики «Острие ножа»
Другое объяснение приводит в качестве причины появления хвоста слияние с галактикой того же размера, которое произошло 8–9 миллиардов лет назад.
Популярная механика 10:24
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Литва хотят совместно развивать военно-морские силы
Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта Naval Vision 2030 совместно обновить военно-морской флот.
Евразия Daily 03:06
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
Политика
Путин назвал регионы со сложной обстановкой по коронавирусу
Москва, 23 июня 2020, 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.
REGNUM 10:16