Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. Как отметили в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, в течение суток симптомы прошли.
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Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

РБК07:50

В Сеченовском университете рассказали, как вакцинируют добровольцев

РИА Новости05:07

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

RT на русском05:37

У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины

Интерфакс05:17

Вторая группа добровольцев из 20 человек получила вакцину от коронавируса

Газета.Ru05:07

У добровольцев, испытавших вакцину от COVID-19, поднялась температура и болела голова

Вести.Ru05:53

Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

Телеканал 360°05:01
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество

Путин расширил действие льготной ипотеки под 6,5% годовых

Президент России Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
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СОВА 09:29
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Общество

Путин заявил, что в РФ есть все ресурсы для восстановления экономики

В России имеются необходимые ресурсы, позволяющие восстановить экономику страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Вечерняя Москва 10:37
Происшествия

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Российская газета 09:44
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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции

В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
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Общество

Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей

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REGNUM 11:02
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Политика

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса

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РБК 10:09
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

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Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство

Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
Bimru.ru 09:27
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Василий Кикнадзе: «Не могу понять, как получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что не считает, что фигура бывшего главного тренера команды Юрия Семина стоит выше бренда самого клуба.
Матч ТВ 10:30
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Армия и оружие

В США завершились первые испытания авиабомбы комплекса «Золотая Орда»

В США успехом завершились испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса «Золотая Орда», передает Forbes.
Пятый канал 21 июня в 12:08
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Происшествия

В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
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Экономика

В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России

Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия 06:08
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Авто

С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
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Кино

Бондарчук возобновил съемки сериала для more.tv

Релиз восьмисерийной психологической драмы в линейке собственных сериалов more originals запланирован на ноябрь 2020 года, сообщила пресс-служба more.tv.
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Путешествия

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Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Политика

Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса

Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
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Футбол

Клубы выступают за проведение досрочных выборов президента РПЛ

Источник Metaratings.ru отмечает, что клубы РПЛ могут собраться в любой момент и вынести на повестку вопрос о проведении досрочных выборов президента организации, если лига «не возьмется за дело».
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Армия и оружие

Египет начинает собственную военную игру в Ливии

Разные государства поддерживают разные стороны конфликта, исходя из собственных интересов.
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Детским лагерям в Ленобласти разрешили открыться со 2 июля

Детские лагеря Ленобласти будут открыты со 2 июля. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.
Peterburg2.ru 08:58
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании

Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
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Дано удивительное объяснение хвоста галактики «Острие ножа»

Другое объяснение приводит в качестве причины появления хвоста слияние с галактикой того же размера, которое произошло 8–9 миллиардов лет назад.
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Армия и оружие

Эстония, Латвия и Литва хотят совместно развивать военно-морские силы

Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта Naval Vision 2030 совместно обновить военно-морской флот.
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
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Политика

Путин назвал регионы со сложной обстановкой по коронавирусу

Москва, 23 июня 2020, 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.
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