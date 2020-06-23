Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. Как отметили в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, в течение суток симптомы прошли.
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Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

РБК07:50

У добровольцев, испытавших вакцину от COVID-2019, поднялась температура и болела голова

Вести.Ru05:53

В Сеченовском университете рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID

РИА Новости05:07

У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины

Интерфакс05:17

Вторая группа добровольцев из 20 человек получила вакцину от коронавируса

Газета.Ru05:07

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

RT на русском05:37

Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

Телеканал 360°05:01
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
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Недвижимость

Россия заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье

Россия по итогам первого квартала заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье, показав средний годовой прирост стоимости жилой недвижимости в 7,1%, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости 06:57
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
7
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
2,7K
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Общество

В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19

Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
10
Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
2,4K
Происшествия

Военного наемника посадили за нападение на дом россиянина

Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы военного наемника Дениса Карабана за нападение на дом местного жителя и вымогательство у него земли.
Lenta.ru 07:39
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
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Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
Дни24 07:43
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Шоу-бизнес

Плачущая Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни у экс-супруга

Как оказалось, ее бывший гражданский муж Александр Смерфит, являющийся отцом дочери Анджелины, тяжело болен.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
920
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
1
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Армия и оружие

РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР

Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военное обозрение 07:22
1
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
1,1K
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Футбол

«Реал» хочет сыграть против «Манчестер Сити» в ЛЧ на нейтральном поле

The Athletic сообщает, что "королевский" клуб желает перенести ответный матч из Англии на нейтральный стадион.
ГЛАС.RU 07:10
Экономика

«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru вчера в 07:55
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
1K
Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Авто

В России снова подорожали автомобили Hyundai

Автомобили марки Hyundai в России в очередной раз выросли в цене. При старых прайсах остался только спортивный хэтчбек i30N.
CarsWeek.ru 21 июня в 02:54
34
Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
100
Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович

Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
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