У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. Как отметили в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, в течение суток симптомы прошли.

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

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