Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. Как отметили в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, в течение суток симптомы прошли.
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Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19

РБК07:50

У добровольцев, испытавших вакцину от COVID-19, поднялась температура и болела голова

Вести.Ru05:53

Вторая группа добровольцев из 20 человек получила вакцину от коронавируса

Газета.Ru05:07

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

RT на русском05:37

В Сеченовском университете рассказали, как вакцинируют добровольцев

РИА Новости05:07

Российскую вакцину от коронавируса получила вторая группа добровольцев

Телеканал 360°05:01

Еще 20 добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

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