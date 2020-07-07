Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
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Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.
РИА Новости20:28

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В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

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Российский врач описала состояние добровольцев после вакцинации от коронавируса

Lenta.ru22:12

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

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Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19

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Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

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Участники испытания вакцины от COVID-19 рассказали о времяпрепровождении

РИА Новости22:11

Стало известно состояние испытателей вакцины от коронавируса

URA.Ru20:49
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«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

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РИА Новости 15:38
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Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

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RT на русском 22:10
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Политика

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
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Происшествия

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Кино

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РИА Новости 08:25
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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 23 случая заражения коронавирусом

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Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche.
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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Кино

Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»

Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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Космос

Учёные до сих пор не могут дать объяснение таинственным космическим круглым радиоволнам

Технический прогресс позволяет заглядывать всё глубже в космическое пространство и находить там вещи, которым на нынешнем уровне знаний специалисты не могут дать описание, например, таинственным круглым радиоволнам.
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Экономика

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На фоне кризиса из-за последствий коронавируса россияне стали чаще покупать одежду в магазинах формата секонд-хенд.
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Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

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Российская газета 21:26
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Спорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
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ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн

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Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook

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Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

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