Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.

с чего всё началось

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). 260

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Общество У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 717

Наука Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра Например, единственный целиком сохранившийся экземпляр морского скорпиона принадлежит представителю вида Adelophthalmus waterstoni, длина которого составляла всего 5,7 см. 7

Шоу-бизнес Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.

Политика Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. 563

Происшествия Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области «Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 656

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 811

Общество Лекарство против коронавируса исчезло из продажи в российских аптеках Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche. 5

Общество В России за год снизился уровень крайней бедности Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование. 6,9K

Кино Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак» Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.

Космос Учёные до сих пор не могут дать объяснение таинственным космическим круглым радиоволнам Технический прогресс позволяет заглядывать всё глубже в космическое пространство и находить там вещи, которым на нынешнем уровне знаний специалисты не могут дать описание, например, таинственным круглым радиоволнам.

Общество Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер. 1

Спорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 3

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского» Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 73

Футбол ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн «Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости. 90