Коронавирус
ВедомостиВ Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов.
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с чего всё началось
Испытания российской вакцины от COVID-19 Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.РИА Новости06:16
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В РФ заверили, что информация о российских вакцинах от COVID-19 надежно защищена
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