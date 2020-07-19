Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов.
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с чего всё началось

В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины

Испытания российской вакцины от COVID-19 Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
РИА Новости06:16

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В Сеченовском университете оценили состояние испытывающих вакцину

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Вести.Ru07:52

Стало известно о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Газета.Ru07:40

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытателей вакцины

Коммерсантъ08:34

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК06:40

В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины

РИА Новости06:16

В РФ заверили, что информация о российских вакцинах от COVID-19 надежно защищена

Интерфакс16 июля в 10:47
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