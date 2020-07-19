Испытания российской вакцины от COVID-19 Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

с чего всё началось

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром. Некоторые участники исследования жаловались, что в первые дни после инъекции у них были озноб и головные боли, а температура тела повышалась до 37,5–38 градусов.

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

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