Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее.

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

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