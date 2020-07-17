Коронавирус

РБКРБКВ Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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Вадим Тарасов
Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистРИА Новости 05:48

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В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса

Комсомольская правда07:13

В Сеченовском университете оценили состояние испытывающих вакцину

RT на русском06:57

Ученый рассказал о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости06:16

Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса россиян

Lenta.ru06:49

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК06:40

Ученый рассказал о самочувствии добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса

Телеканал 360°06:50

Первые добровольцы, на которых испытали вакцину от Covid-19, рассказали о самочувствии

Mockva.ru17 июля в 16:52
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Политика

Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
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Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Футбол

Урал — Химки 0:3 (2-й тайм)

Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
Нева Спорт 06:00
Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
5,4K
Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

Российская газета 05:43
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Общество

На Ленинградской АЭС начался физический пуск второго энергоблока

На Ленинградской атомной станции начался физический пуск второго энергоблока.
Российская газета 06:42
3
Футбол

Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»

РИА Новости 05:26
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

РИА Новости 06:23
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Общество

В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
Вести.Севастополь 02:56
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 17 июля в 07:05
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Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru 06:35
32
Общество

Четыре федеральных стационара Петербурга вернутся к штатной работе

С 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара Петербурга.
Питерские заметки 06:35
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Общество

Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
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Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
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Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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Политика

Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу

Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.
РИА Новости 07:03
Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов

Накануне.Ru 06:45
Политика

Россия накажет тех, кто вводит санкции

Инициаторы персональных санкций против россиян в рамках "дела Магнитского" будут наказаны тем или иным способом.
Вести.Ru 06:38
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