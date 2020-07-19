Испытания российской вакцины от COVID-19 Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

с чего всё началось

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

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