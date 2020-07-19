Коронавирус

РБКРБКВ Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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с чего всё началось

В Сеченовке сообщили о состоянии участников испытаний вакцины

Испытания российской вакцины от COVID-19 Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
РИА Новости06:16

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В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытателей вакцины

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Участникам испытаний вакцины понадобилась психологическая помощь

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Газета.Ru07:40

В Сеченовском университете оценили состояние испытывающих вакцину

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В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

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РИА Новости06:16

В РФ заверили, что информация о российских вакцинах от COVID-19 надежно защищена

Интерфакс16 июля в 10:47
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

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Технологии

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Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с Интернетом в операционной системе Windows 10.
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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Политика

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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».
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Футбол

Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
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Здоровье

Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом

Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество

Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года

Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
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Газета.Ru вчера в 13:45
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Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
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В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Новинка станет конкурентом Apple AirDrop.
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Происшествия

Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск

Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
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Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

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Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
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Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
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Происшествия

В Петербурге задержали 3 лжебанкиров, которые обналичили 100 миллионов

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 3 женщин, которые подозреваются в совершении незаконной банковской деятельности.
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым

Чешская организация "Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), руководителем которой является знакомый отправленного под арест журналиста Ивана Сафронова, не получал от него никакой "запрещенной" информации, уведомил "Интерфаксу" PR-менеджер центра Игорь Суворов.
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