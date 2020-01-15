Политика
КоммерсантъВ Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф зачитал два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, передает Reuters.
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Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Происшествия
Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Здоровье
Первый в России Центр карбоновой терапии откроется в Ленобласти
"Центр карбоновой терапии, который будет построен в Ленинградской области в составе Многопрофильного медицинского комплекса, позволит лечить все виды онкозаболеваний и станет первым в России и Восточной Европе, где будет применяться эта прогрессивная технология", - заявил Владислав Баранов в рамках дискуссии "Ядерные технологии на службе медицины будущего" на Гайдаровском форуме.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Частный дом загорелся в Южно-Сахалинске
Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по изменению Конституции
Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Хоккей
Селянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Политика
Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера
Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Футбол
Кубок Италии. «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал
В заключительном матче 1/8 финала Кубка Италии "Рома" обыграла "Парму" – 2:0.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Единоборства
Боец MMA в прыжке отправил своего соперника в нокаут
Калхун встал на ноги и, совершив прыжок, нанёс своему сопернику удар по голове коленом. Таким образом Эйтель был отправлен в нокаут.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Политика
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.