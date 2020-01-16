Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф зачитал два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, передает Reuters.

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

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