Политика
КоммерсантъВ Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф зачитал два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, передает Reuters.
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Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует ЧЕ по фигурному катанию на Первом канале
Туктамышева отправится в Австрию в качестве запасной, так как заняла на чемпионате России четвертое место.
Культура
Мединский открыл в Париже выставку акварели Сергея Андрияки
Экспозиция работ народного художника России Сергея Андрияки "Магия акварели" открылась в четверг вечером в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные докменты об освобождении Варшавы
На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар»-2020
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Кино
Актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Актриса австралийского происхождения Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны
В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино - и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Армия и оружие
Киев обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
РИА Новости Ураину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ в целях скрыть военную активность в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Шоу-бизнес
В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский
В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Футбол