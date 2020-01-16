Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф зачитал два обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени

РИА Новости15:54

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

РБК12:30

Председателя Верховного суда США привели к присяге по импичменту Трампа

ТАСС14:57

В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

RT на русском13:15

Процесс пошел: обвинения против Трампа представлены Сенату

ТВ Центр13:07

Демократы оказали Трампу ритуальную услугу

Вести.Ru13:29

Сенат США начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа 16 января

Аргументы и Фактывчера в 19:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Фигурное катание

Туктамышева прокомментирует ЧЕ по фигурному катанию на Первом канале

Туктамышева отправится в Австрию в качестве запасной, так как заняла на чемпионате России четвертое место.
Metaratings 08:35
Культура

Мединский открыл в Париже выставку акварели Сергея Андрияки

Экспозиция работ народного художника России Сергея Андрияки "Магия акварели" открылась в четверг вечером в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже.
ТАСС 13:34
Армия и оружие

МО РФ опубликовало рассекреченные докменты об освобождении Варшавы

На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
ТК Звезда 16:00
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар»-2020

Sputnik Таджикистан 13 января в 09:10
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Кино

Актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Актриса австралийского происхождения Кейт Бланшетт возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля.
ТАСС 06:52
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Политика

Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино - и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира.
Взгляд.ру 09:35
Биатлон

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

Советский спорт 10:57
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру 01:37
Армия и оружие

Киев обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

РИА Новости Ураину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ в целях скрыть военную активность в Донбассе, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 15:25
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 13:23
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Шоу-бизнес

В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский

В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Privet-Rostov.ru 09:39
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Футбол

Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»

Евро-футбол.ру 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное