Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США. Ожидается, что республиканцы и демократы сначала обсудят резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство.

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

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