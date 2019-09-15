Политика
ТК ЗвездаВ Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана
Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США стоит проучить Иран за его «дурное поведение». Законодатель предложил рассмотреть возможность нанесение ударов по нефтяным объектам исламской республики из-за нападения на НПЗ Саудовское Аравии.
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с чего всё началось
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима», — написал сенатор в Twitter.Телеканал 360°00:19
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