Политика
РИА НовостиВ Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
В мероприятии участвуют представители близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России". "У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия", — заявил министр собравшимся.
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с чего всё началось
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович. В воскресенье в Белграде проходит съезд входящей в правящую коалицию Сербской народной партии во главе с министром Поповичем.РИА Новости08:56
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