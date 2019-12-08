Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

В мероприятии участвуют представители близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России". "У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия", — заявил министр собравшимся.
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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович. В воскресенье в Белграде проходит съезд входящей в правящую коалицию Сербской народной партии во главе с министром Поповичем.
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Политика

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Политика

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В Киеве протестующие пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»

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Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
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Спорт

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Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

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Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
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Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

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Вера Брежнева с раздвинутыми ногами шокировала Максима Галкина

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Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
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В ФБР допускают, что стрельба на базе во Флориде могла быть терактом

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Ненад Попович
Сербский предприниматель
Сербский предприниматель и политический деятель; Председатель Сербской Народной Партии с конца 2014 г., ранее занимал должность заместителя Председателя парламента Сербии, вице-президента Демократической партии Сербии. Основатель благотворительного фонда «АБС Электро», доктор экономических наук. 25 июня 2017 года назначен на должность Министра инноваций и технологического развития Республики Сербии.
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