Политика
РИА НовостиВ Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
В мероприятии участвуют представители близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России". "У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия", — заявил министр собравшимся.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович. В воскресенье в Белграде проходит съезд входящей в правящую коалицию Сербской народной партии во главе с министром Поповичем.РИА Новости08:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Армия и оружие
Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР
Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», участниками которой стали 7-8 тысяч человек.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Энергетика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
Авто
Компания Valeo презентовала электрический грузовик
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Гаджеты
EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?
Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов года.
Общество
Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Транспорт
РЖД перешли на новый график движения поездов
"Российские железные дороги" с 8 декабря ввели в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы, в котором больше скоростных и двухэтажных поездов.
Политика
Кабмин Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Наука
Известно, как мозг адаптируется к нехватке кислорода
Российские специалисты провели эксперимент, результаты которого помогли понять, как мозг способен реагировать на резкую нехватку кислорода, и как он к ней адаптируется.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
В ОП рассказали о важности патриотического воспитания граждан
Патриотическое воспитание и добровольческие практики остаются важнейшими направлениями диалога общества и государства, говорится в проекте доклада Общественной палаты РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.