Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА "Новости".

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