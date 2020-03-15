Коронавирус
Газета.RuВ Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.ТАСС15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Экономика
Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Музыка
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Происшествия
Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Политика
Посол США в РФ прокомментировал сообщения об «охоте на россиян»
Москва, 16 марта 2020, 04:29 — REGNUM В США не занимаются «охотой» на граждан России.
Общество
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Как Россия борется с COVID-19
В России уже несколько недель назад создана и работает своя тестовая система "Вектор". Ее высокая точность опробована в Китае.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
Футбол
Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гарвина сообщил, что организация намеревается предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек
В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
Общество
Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан
"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО
В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Общество
В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина
Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.