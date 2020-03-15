Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
ТАСС15:19

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Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса

РБК17:55

В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Газета.Ru15:32

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

RT на русском15:42

В Сербии объявили режим ЧС

Lenta.ru15:38

В трех странах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ16:45

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАСС15:19
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru вчера в 08:08
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Экономика

Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Газета.Ru вчера в 05:22
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Происшествия

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com 11:36
Политика

Посол США в РФ прокомментировал сообщения об «охоте на россиян»

Москва, 16 марта 2020, 04:29 — REGNUM В США не занимаются «охотой» на граждан России.
REGNUM 21:29
Общество

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 08:41
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ вчера в 21:14
Энергетика

Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
ФАН 12:06
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:52
Здоровье

Как Россия борется с COVID-19

В России уже несколько недель назад создана и работает своя тестовая система "Вектор". Ее высокая точность опробована в Китае.
Вести.Ru 14:07
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек

РБК 20:34
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Фадеев ответил на вопрос о романе с участницей группы SEREBRO

НТВ 05:29
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Энергетика

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
RT на русском 19:50
Футбол

Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гарвина сообщил, что организация намеревается предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 16:22
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек

В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
МИР 24 13 марта в 04:01
Общество

Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:10
Происшествия

В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО

В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Газета.Ru 08:37
Общество

В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
АМИТЕЛ 10:36
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