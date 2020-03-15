Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
ТАСС15:19

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Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса

РБК17:55

В трех странах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ16:45

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

RT на русском15:42

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Российская газета15:48

В Сербии объявили режим ЧС

Lenta.ru15:38

В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Газета.Ru15:32

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАСС15:19
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Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
Общество

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Вести.Ru 19:15
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Политика

Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ

Бывший президент Украины Петр Порошенко успел вернуться в страну из Испании до закрытия границ в связи с коронавирусом, которое намечено на полночь 17 марта.
Известия вчера в 20:32
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 10:53
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Политика

Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:31
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Экономика

Потапенко рассказал о раскаянии Игоря Сечина в обвале нефти: «Это потеря лица»

Предприниматель Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании «Management Development Group Inc.», признался, что не видит рыночных причин в обвале цены на нефть, который и привел к падению рубля.
Собеседник 17:03
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Общество

В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса

Школы Нью-Йорка будут закрыты из-за коронавируса с понедельника до 20 апреля, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 19:56
Авто

Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Дни24 10:46
Происшествия

Не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии

Не менее 15 человек стали жертвами взрыва на участке нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии.
RT на русском 18:18
Общество

В Коми введен режим повышенной готовности

По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
Моя Воркута 16:50
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Армия и оружие

Турции дали время на нейтрализацию террористов в Идлибе

После провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время для нейтрализации террористов на трассе М4.
Lenta.ru 06:41
Происшествия

Беременная женщина из Гватемалы погибла, пытаясь пересечь стену Трампа

19-летняя женщина-мигрант из Гватемалы умерла после падения с 6-метровой стены, разделяющей Мексику и США, заявили представители Пограничной службы США, 13 марта сообщает газета El Periodico de Catalunya.
Красная весна 13 марта в 11:26
Происшествия

В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в жилом доме

В результате погибли четверо малолетних детей, сообщает пресс-службе регионального СК РФ.
Российская газета 05:44
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
РИА Новости 01:00
Футбол

Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Газета.Ru 17:47
Общество

Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке

13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Телепорт вчера в 21:58
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
РИА Новости 04:37
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Невские Новости вчера в 08:22
Происшествия

Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом

У дочери олигарха и известной светской персоны Марии Чигиринский обнаружен коронавирус — об этом сообщает Mash.
Super.ru 18:46
Экономика

Восстановление мировой экономики может занять полтора года

Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».
News.ru 08:47
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Лолиту в купальнике за «уши спаниеля»

Российская певица Лолита Милявская подверглась критике со стороны поклонников.
iReactor вчера в 14:37
Музыка

Продюсер Максим Фадеев лишит певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев лишит певицу Глюкозу сценического псевдонима.
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