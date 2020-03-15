Коронавирус
Газета.RuВ Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.ТАСС15:19
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Общество
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
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За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ
Бывший президент Украины Петр Порошенко успел вернуться в страну из Испании до закрытия границ в связи с коронавирусом, которое намечено на полночь 17 марта.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Экономика
Потапенко рассказал о раскаянии Игоря Сечина в обвале нефти: «Это потеря лица»
Предприниматель Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании «Management Development Group Inc.», признался, что не видит рыночных причин в обвале цены на нефть, который и привел к падению рубля.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса
Школы Нью-Йорка будут закрыты из-за коронавируса с понедельника до 20 апреля, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
Авто
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100
Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Происшествия
Не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии
Не менее 15 человек стали жертвами взрыва на участке нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии.
Общество
В Коми введен режим повышенной готовности
По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов в Идлибе
После провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время для нейтрализации террористов на трассе М4.
Происшествия
Беременная женщина из Гватемалы погибла, пытаясь пересечь стену Трампа
19-летняя женщина-мигрант из Гватемалы умерла после падения с 6-метровой стены, разделяющей Мексику и США, заявили представители Пограничной службы США, 13 марта сообщает газета El Periodico de Catalunya.
Происшествия
В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в жилом доме
В результате погибли четверо малолетних детей, сообщает пресс-службе регионального СК РФ.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
Футбол
Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Общество
Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке
13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
По обвинению в убийстве 4-летней девочки, совершенном в 2004 году в Иркутской области, арестован 41-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Происшествия
Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом
У дочери олигарха и известной светской персоны Марии Чигиринский обнаружен коронавирус — об этом сообщает Mash.
Экономика
Восстановление мировой экономики может занять полтора года
Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Лолиту в купальнике за «уши спаниеля»
Российская певица Лолита Милявская подверглась критике со стороны поклонников.
Музыка
Продюсер Максим Фадеев лишит певицу Глюкозу сценического имени
Продюсер Максим Фадеев лишит певицу Глюкозу сценического псевдонима.