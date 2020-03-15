Коронавирус
МИР 24В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Борьбу с вирусным заболеванием обсуждали сегодня на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.ТАССвчера в 15:19
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В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики коронавируса для пожилых людей
В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.
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Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
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Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
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Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится в республике Коми в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Гапликов.
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Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса
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Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
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Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
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Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Кино
«Домашний» увеличивает производство собственных сериалов
Телеканал «Домашний» внес изменения в свою контентную стратегию — отказался от закупного контента, сделав ставку на сериалах собственного производства.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Здоровье
Медицинских масок не хватает в аптеках двух районов Забайкалья
Медицинских масок из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ не хватает в аптеках Агинского и Могойтуйского районов Забайкальского края.
Общество
Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
Единоборства
Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
ВОЗ объяснила, как безопасно пользоваться наличными при коронавирусе
Специалисты объясняют, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, находятся в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Политика
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России
Спорт
Трамп установил уникальное достижение в снукере
Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть шесть рейтинговых турниров в рамках одного сезона.
Общество
Житель Екатеринбурга заболел коронавирусом
Турист из Екатеринбурга госпитализирован в Москве с коронавирусом.
Армия и оружие
Сирийский дезертир рассказал об участии США в подготовке террористов
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.