Коронавирус

МИР 24МИР 24В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Борьбу с вирусным заболеванием обсуждали сегодня на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
ТАССвчера в 15:19

Подробнее о событии

Президент Сербии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за вируса

РБКвчера в 17:10

В трех странах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:45

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАССвчера в 15:19

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 15:42

В Сербии объявили режим ЧС

Lenta.ruвчера в 15:38

В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:32

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Российская газетавчера в 15:48
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики коронавируса для пожилых людей

В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.
Пенза-Пресс вчера в 09:07
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском вчера в 11:07
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество

В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится в республике Коми в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Гапликов.
РИА Новости вчера в 16:27
Наука

Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса

Выпуск тест-полосок, которые в течение получаса способны показать наличие коронавируса, планирует начать компания E25Bio, недавно созданная учеными из Массачусетского технологического университета (МТИ), сообщает пресс-служба университета 12 марта на сайте учебного заведения.
Красная весна 14 марта в 17:39
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ 14 марта в 16:30
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru вчера в 03:31
Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Кино

«Домашний» увеличивает производство собственных сериалов

Телеканал «Домашний» внес изменения в свою контентную стратегию — отказался от закупного контента, сделав ставку на сериалах собственного производства.
Adindex.ru вчера в 22:06
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Здоровье

Медицинских масок не хватает в аптеках двух районов Забайкалья

Медицинских масок из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ не хватает в аптеках Агинского и Могойтуйского районов Забайкальского края.
Zabnews.ru вчера в 23:17
Общество

Коронавирус в Пензе. Стали известны первые последствия

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус.
1pnz.ru вчера в 23:00
Единоборства

Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится

RT на русском вчера в 01:27
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Life.ru вчера в 14:14
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

ВОЗ объяснила, как безопасно пользоваться наличными при коронавирусе

Специалисты объясняют, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, находятся в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
ФАН вчера в 13:01
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета вчера в 14:39
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Спорт

Трамп установил уникальное достижение в снукере

Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть шесть рейтинговых турниров в рамках одного сезона.
Матч ТВ вчера в 17:59
Общество

Житель Екатеринбурга заболел коронавирусом

Турист из Екатеринбурга госпитализирован в Москве с коронавирусом.
УралПолит.Ru 00:37
Армия и оружие

Сирийский дезертир рассказал об участии США в подготовке террористов

НТВ 14 марта в 03:35
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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