Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин. По его словам президент страны Александр Вучич в четверг проведет встречу с участием руководителей разведывательных служб и главы Генштаба.
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