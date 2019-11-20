Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин. По его словам президент страны Александр Вучич в четверг проведет встречу с участием руководителей разведывательных служб и главы Генштаба.

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

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