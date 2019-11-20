Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России. Об этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила газете Blic. Глава государства поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации.
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Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного гражданином России

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РБК14:10

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

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