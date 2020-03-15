Коронавирус

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформВ Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС. Президент Сербии Александр Вучич заявил об этом во время экстренной пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
ТАССвчера в 15:19

Подробнее о событии

Президент Сербии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за вируса

РБКвчера в 17:10

В трех странах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:45

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАССвчера в 15:19

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 15:42

В Сербии объявили режим ЧС

Lenta.ruвчера в 15:38

В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:32

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Российская газетавчера в 15:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru вчера в 18:26
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском

В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Общество

В России изменят условия техосмотра

Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях.
URA.Ru 00:34
Общество

Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о симптомах

Петербуржец Петр Тюшкевич, чемпион мира по кайтсерфингу, рассказал о симптомах заболевания коронавирусом, поделившись личным опытом после госпитализации.
АБН вчера в 14:41
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:01
Футбол

Газзаев: ЦСКА допустил ошибки во время зимней подготовки

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт московского ЦСКА в весенней части чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 00:42
Общество

В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
РИА Новости вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

В Москве после карантина по коронавирусу выписали 50 человек

Более 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны из больницы в поселке Коммунарка в Москве.
Lenta.ru вчера в 05:03
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Pravda.Ru вчера в 19:39
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Документ появится на портале правовой информации.
FlashNord 14 марта в 07:12
Армия и оружие

Венской наступательной операции исполнилось 75 лет

Пятый канал 00:08
Происшествия

В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали

БИЗНЕС Online 01:53
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

Регион 64 14 марта в 10:50
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Космос

Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов

Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Дни24 вчера в 11:54
Армия и оружие

В США объяснили создание российского «Бурака-М»

Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU 13 марта в 08:07
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском 13 марта в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное