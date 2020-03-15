Коронавирус
Хакасия-ИнформВ Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сербии введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС. Президент Сербии Александр Вучич заявил об этом во время экстренной пресс-конференции.
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с чего всё началось
Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.ТАССвчера в 15:19
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Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском
В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Общество
В России изменят условия техосмотра
Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях.
Общество
Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о симптомах
Петербуржец Петр Тюшкевич, чемпион мира по кайтсерфингу, рассказал о симптомах заболевания коронавирусом, поделившись личным опытом после госпитализации.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Газзаев: ЦСКА допустил ошибки во время зимней подготовки
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт московского ЦСКА в весенней части чемпионата России по футболу.
Общество
В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Экономика
Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд
«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали 50 человек
Более 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны из больницы в поселке Коммунарка в Москве.
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Общество
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Документ появится на портале правовой информации.
Армия и оружие
Венской наступательной операции исполнилось 75 лет
Происшествия
В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Космос
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов
Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Армия и оружие
В США объяснили создание российского «Бурака-М»
Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.