Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.

с чего всё началось

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС. Президент Сербии Александр Вучич заявил об этом во время экстренной пресс-конференции.

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