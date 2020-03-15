Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу.

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Общество «Вечерний Ургант» отказался от зрителей В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».

Кино Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.

Общество Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.

Происшествия В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).

Гаджеты MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4 На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.

Политика США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».

Происшествия Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.

Здоровье Из-за коронавируса Норвегия запретила ряду врачей принимать пациентов Власти Норвегии ввели ограничение на работу ряда медицинских специалистов в связи со вспышкой китайского коронавируса, заявили 15 марта в Управлении здравоохранения скандинавского государства.