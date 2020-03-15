Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу.
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В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Вести.Ru17:31

Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса

РБК17:55

В Сербии ввели режим ЧС из-за коронавируса

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В Сербии объявили режим ЧС

Lenta.ru15:38

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАСС15:19

В трех странах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Коммерсантъ16:45

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

REGNUM16:02
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Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Финансы

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
ТАСС 13 марта в 04:03
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском 11:07
Политика

Как будет расширяться участие присяжных в уголовных процессах

В 2016 году с подачи президента РФ Владимира Путина начался обратный процесс.
Профиль 17:02
Происшествия

В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек

Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что в Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого.
Городской телеканал (Брянск) 18:04
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
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После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники

После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Экспресс газета 13:24
Политика

Jyllands-Posten (Дания): Россия цепляется за Шпицберген, но получает холодный ответ (Jyllands-Posten)

По словам Пера Арне Тотланда, Россия целится в эту «ахиллесову пяту» Норвегии.
ИноСМИ 18:19
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform 13 марта в 11:33
Общество

Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к своему контенту

Онлайн-кинотеатр Premier принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех.
ТАСС 10:55
Футбол

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Чемпионат 11:09
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Происшествия

В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО

В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Газета.Ru 08:37
Гаджеты

MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4

На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Игромания.ру 06:03
Политика

США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан

Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».
Красная весна 18:06
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Хоккей

«Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

В публикации отмечается, что клуб принял решение прекратить выступления, руководствуясь предписаниями, вынесенными правительством Финляндии в связи с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:52
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск вчера в 14:20
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Здоровье

Из-за коронавируса Норвегия запретила ряду врачей принимать пациентов

Власти Норвегии ввели ограничение на работу ряда медицинских специалистов в связи со вспышкой китайского коронавируса, заявили 15 марта в Управлении здравоохранения скандинавского государства.
Красная весна 18:03
Гаджеты

Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров

Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
iXBT.com 17:57
Наука

Лучший друг лучшего друга: робот-чистильщик

Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
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Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

ТАСС 01:36
Армия и оружие

Истребители США «преследовали» российские Ту-142 рядом с Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что российские Ту-142 около 15 минут находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) США вблизи Аляски.
Известия вчера в 15:21
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ 15:32
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Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике

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Футбол

Из-за драки футболистов прерван матч молодежного первенства России

Красная весна 08:28
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