Коронавирус
REGNUMВ Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу.
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Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
Политика
Как будет расширяться участие присяжных в уголовных процессах
В 2016 году с подачи президента РФ Владимира Путина начался обратный процесс.
Происшествия
В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек
Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что в Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Шоу-бизнес
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Политика
Jyllands-Posten (Дания): Россия цепляется за Шпицберген, но получает холодный ответ (Jyllands-Posten)
По словам Пера Арне Тотланда, Россия целится в эту «ахиллесову пяту» Норвегии.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Общество
Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к своему контенту
Онлайн-кинотеатр Premier принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех.
Футбол
«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Происшествия
В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО
В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Гаджеты
MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4
На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Политика
США не охотится за российскими гражданами, заявил Салливан
Обвинения США в охоте на российских граждан безосновательны, заявил посол США в России Джон Салливан 15 марта в интервью «Коммерсанту».
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Хоккей
«Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ
В публикации отмечается, что клуб принял решение прекратить выступления, руководствуясь предписаниями, вынесенными правительством Финляндии в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Здоровье
Из-за коронавируса Норвегия запретила ряду врачей принимать пациентов
Власти Норвегии ввели ограничение на работу ряда медицинских специалистов в связи со вспышкой китайского коронавируса, заявили 15 марта в Управлении здравоохранения скандинавского государства.
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Наука
Лучший друг лучшего друга: робот-чистильщик
Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
Армия и оружие
Истребители США «преследовали» российские Ту-142 рядом с Аляской
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что российские Ту-142 около 15 минут находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) США вблизи Аляски.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Кино
Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике
Футбол