Президент Сербии Александар Вучич во вторник объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.

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Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

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